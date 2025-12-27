Зеленський: американські гарантії безпеки Україні залежать від Трампа
Президент Володимир Зеленський вважає, що остаточні гарантії безпеки, які Сполучені Штати нададуть Україні, залежатимуть від рішення Дональда Трампа.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.
Зеленський подякував американській стороні за відкритість в обговоренні гарантій безпеки – "бо це гарантії безпеки, які Америка дає Україні, а не навпаки".
"Для нас дуже важливо, що є сигнал, що ми хочемо юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. І це залежить передусім від президента Трампа. Питання в тому, які президент Трамп готовий дати гарантії безпеки Україні", – додав він.
Глава держави уточнив, що юридично зобовʼязувальні гарантії безпеки залежать також від рішення Конгресу.
"І також ми вдячні командам, що вони проговорювали, що є таке спільне бачення, але все одно залежати буде від президента США: що він готовий дати, коли він готовий дати, на який термін. Безумовно, я буду йому вдячний, якщо його рішення буде збігатись із нашим бажанням", – сказав Зеленський.
Раніше Зеленський сказав, що нинішня пропозиція повоєнних гарантій безпеки для України з боку США передбачає, що вони триватимуть 15 років.
Гарантії безпеки для України, які планують фіналізувати на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі у січні 2026 року, складатимуться з трьох ліній, що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов’язання, подібні до статті 5 статуту НАТО.