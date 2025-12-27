Зеленский: американские гарантии безопасности Украины зависят от Трампа

Президент Владимир Зеленский считает, что окончательные гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты предоставят Украине, будут зависеть от решения Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за открытость в обсуждении гарантий безопасности – "потому что это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот".

"Для нас очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине", – добавил он.

Глава государства уточнил, что юридически обязывающие гарантии безопасности зависят также от решения Конгресса.

"И также мы благодарны командам, что они проговаривали, что есть такое общее видение, но все равно зависеть будет от президента США: что он готов дать, когда он готов дать, на какой срок. Безусловно, я буду ему благодарен, если его решение будет совпадать с нашим желанием", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сказал, что нынешнее предложение послевоенных гарантий безопасности для Украины со стороны США предусматривает, что они продлятся 15 лет.

Гарантии безопасности для Украины, которые планируют финализировать на заседании "коалиции решительных" в Париже в январе 2026 года, будут состоять из трех линий, предусматривающих присутствие иностранных войск в Украине и обязательства, подобные статье 5 устава НАТО.