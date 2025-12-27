Стало известно время встречи Зеленского и Трампа в воскресенье
Новости — Суббота, 27 декабря 2025, 15:17 —
Встреча президентов США и Украины 28 декабря состоится на вилле Трампа во Флориде поздно вечером по киевскому времени.
Как сообщает "Европейская правда", время встречи появилось на американских ресурсах, в том числе портале Roll Call, специализирующемся на новостях об органах власти США.
Согласно официальному графику Трампа, их с Зеленским двусторонняя встреча запланирована на его вилле Мар-а-Лаго во Флориде в 15:00 по местному времени в воскресенье, 28 декабря – то есть 22:00 по Киеву.
Напомним, Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, которые хочет обсудить на ожидаемой встрече с Трампом.
Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.
