Зеленський поговорить з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом

Новини — Субота, 27 грудня 2025, 17:01 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери ввечері 27 грудня проведуть консультації перед очікуваною зустріччю з президентом США у неділю. 

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це повідомила речниця Єврокомісії. 

Спілкування відбудеться у форматі дзвінка, у якому візьмуть участь Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та низка лідерів окремих країн. 

Вочевидь, Зеленський на цей час буде перебувати у Канаді – раніше вдень президент підтвердив, що вже на шляху до США, а з графіку канадського прем’єра Марка Карні випливає, що їхня зустріч у Канаді запланована 27 грудня о 19 годині за Києвом у Галіфаксі. 

Перед цим стало відомо, що зустріч Зеленського й Трампа відбудеться на віллі президента США у Флориді о 22 годині за київським часом 28 грудня. 

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Нагадаємо, Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, які хоче обговорити на очікуваній зустрічі з Трампом. 

Крім того, він повідомив склад української команди на його очікуваній зустрічі з Трампом.

