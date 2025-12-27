Зеленский поговорит с европейскими лидерами перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры вечером 27 декабря проведут консультации перед ожидаемой встречей Зеленского с президентом США в воскресенье.

Как сообщает dpa, пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Общение состоится в формате звонка, в котором примут участие Зеленский, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд лидеров отдельных стран.

Очевидно, Зеленский в это время будет находиться в Канаде – ранее днем президент подтвердил, что уже на пути во Флориду, а из графика канадского премьера Марка Карни следует, что их встреча в Канаде запланирована на 19 часов по Киеву в Галифаксе.

Перед этим стало известно, что встреча Зеленского и Трампа состоится на вилле президента США во Флориде в 22 часа по киевскому времени 28 декабря.

Европейские чиновники непублично ожидают положительного результата встречи президентов США и Украины в это воскресенье, но готовятся к непредсказуемым сценариям.

Напомним, Зеленский рассказал о 5 темах, которые хочет обсудить на ожидаемой встрече с Трампом.

Кроме того, он сообщил состав украинской команды на его ожидаемой встрече с Трампом.