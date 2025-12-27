Відомий солом’яний цап, якого перед Різдвом виставляють у центрі шведського міста Євле, цього року дожив до Різдва, але не кінця свят – не через паліїв, як зазвичай, а через негоду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Велетенська солом’яна скульптура цапа, прикрашена червоними стрічками, у 2025 році без пригод дочекалася Святвечора та Різдва. За десятиліття традиції цапа регулярно спалювали вандали, попри заборони й покарання (останній раз так сталося у 2022 році), тож такого сценарію традиційно "очікують" кожного разу.

God jul vänner, tacksam för er alla ✨



Merry Christmas my friends ✨ pic.twitter.com/VS3QTPFqe6 – Gävlebocken (@Gavlebocken) December 24, 2025

Проте 27 грудня з’явилися відео, як цап під шквалом вітру завалюється вперед. Над Швецією зараз вирує шторм "Йоганнес".

rip gävlebocken! dräpt av stormen johannnes… pic.twitter.com/7wJrE1T26C – karl maakus (@karlmaakus) December 27, 2025

За долею цапа з Євле щорічно стежать багато людей. Його "кінець" цього року прокоментував у тому числі шведський євродепутат Томас Тобе, віцепрезидент найбільшої фракції у Європарламенті.

Hårda vindar i Gävle.



Gävlebocken 😦 pic.twitter.com/5cAlWiSQNq – Tomas Tobé (@tomastobe) December 27, 2025

Іноді цап зустрічав Різдво у не дуже ошатному вигляді, попри те, що не постраждав від вандалів – так, взимку 2023 року його обскубали голодні пташки, шукаючи у соломі колоски із зернами.

Нагадаємо, палія цапа з Євле у 2022 році засудили до пів року ув’язнення та гігантського штрафу.

Сильний вітер вдень у суботу створив проблеми також у фінській Лапландії – через вітер з’їхали зі смуги два літаки.