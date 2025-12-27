Укр Рус Eng

Известный соломенный козел в Швеции не дожил до конца праздников – в этот раз не из-за вандалов

Новости — Суббота, 27 декабря 2025, 20:26 — Мария Емец

Известный соломенный козел, которого перед Рождеством выставляют в центре шведского города Евле, в этом году дожил до Рождества, но не до конца праздников – не из-за поджигателей, как обычно, а из-за непогоды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Огромная соломенная скульптура козла, украшенная красными лентами, в 2025 году без происшествий дождалась Сочельника и Рождества. За десятилетия традиции козла регулярно сжигали вандалы, несмотря на запреты и наказания (последний раз так произошло в 2022 году), поэтому такого сценария традиционно "ожидают" каждый раз.

Однако 27 декабря появились видео, как козел под шквалом ветра заваливается вперед. Над Швецией сейчас бушует шторм "Йоханнес".

За судьбой козла из Евле ежегодно следят многие люди. Его "конец" в этом году прокомментировал в том числе шведский евродепутат Томас Тобе, вице-президент крупнейшей фракции в Европарламенте.

Иногда козел встречал Рождество в не очень нарядном виде, несмотря на то, что не пострадал от вандалов – так, зимой 2023 года его ощипали голодные птицы, ища в соломе колоски с зернами.

Напомним, поджигателя козла из Евле в 2022 году приговорили к полугоду заключения и гигантскому штрафу.

Сильный ветер днем в субботу создал проблемы также в финской Лапландии – из-за ветра съехали с полосы два самолета.

