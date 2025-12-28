В Италии арестовали подозреваемых в финансировании ХАМАС через благотворительные организации

Итальянские прокуроры заявили об аресте девяти человек по подозрению в финансировании террористической группировки ХАМАС через благотворительные организации, базирующиеся в Италии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Об арестах сообщили в рамках проведения операции, координируемой подразделениями по борьбе с мафией и терроризмом.

Прокуроры итальянской Генуи заявили, что подозреваемые обвиняются в "принадлежности к и финансировании" палестинской группы, которую Европейский Союз признает террористической организацией.

По словам правозащитников, задержанные якобы перевели связанным с ХАМАС организациям около 7 млн евро, собранных за последние два года якобы для гуманитарных целей. Полиция изъяла активы на сумму более 8 миллионов евро.

Расследование началось после выявления подозрительных финансовых операций и было расширено благодаря сотрудничеству с властями Нидерландов и других стран ЕС, координируемому через судебное агентство ЕС Eurojust.

Премьер-министр Джорджа Мелони поблагодарила власти за "особенно сложную и важную операцию", которая разоблачила финансирование ХАМАС через "так называемые благотворительные организации".

Недавно писали, что министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад обратился к Европейской комиссии с просьбой "пролить свет" на возможное финансирование европейскими странами неправительственных организаций, которое могло быть незаконно использовано в пользу террористической группировки ХАМАС.

Напомним, в октябре американский президент Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В конце октября президент США встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа.