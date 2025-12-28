У Польщі сталась ДТП: загинули шестеро людей, серед них, ймовірно, українці

У Польщі поблизу міста Бжег сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло шестеро осіб, серед яких, ймовірно, є українці.

Про це пише RMF24 із посиланням на слова речника районної прокуратури в Ополі Станіслава Бара, передає "Європейська правда".

За словами Бара, п’ятеро із шістьох жертв аварії, ймовірно, є українцями.

"Ця інформація потребує підтвердження, оскільки ідентифікувати цих людей неможливо через те, що автомобіль згорів", – сказав він.

Фото: RMF24

Речник районної прокуратури в Ополі зазначив, що аварія сталася вранці напередодні Різдва: зіштовхнулися два легкових автомобілі.

В одному автомобілі, Volkswagen, було п'ятеро людей, а в іншому, Ford, – одна людина. Після зіткнення перший автомобіль загорівся.

Того ж дня поліція встановила особу водія Ford – ним був 59-річний мешканець Бжезького району.

Нещодавно внаслідок аварії автобуса двоє громадянок України зазнали легких поранень.

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.

6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар в Угорщині сталася аварія за участі пасажирського автобуса української реєстрації. Спершу повідомлялось про 19 постраждалих, серед яких 17 неповнолітніх неповнолітніх.