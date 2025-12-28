В Польше произошло ДТП: погибли шесть человек, среди них, вероятно, украинцы

В Польше недалеко от города Бжег произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек, среди которых, вероятно, есть украинцы.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на слова представителя районной прокуратуры в Ополе Станислава Бара, передает "Европейская правда".

По словам Бара, пятеро из шести жертв аварии, вероятно, являются украинцами.

"Эта информация требует подтверждения, поскольку идентифицировать этих людей невозможно из-за того, что автомобиль сгорел", – сказал он.

Фото: RMF24

Представитель районной прокуратуры в Ополе отметил, что авария произошла утром накануне Рождества: столкнулись два легковых автомобиля.

В одном автомобиле, Volkswagen, было пять человек, а в другом, Ford, – один человек. После столкновения первый автомобиль загорелся.

В тот же день полиция установила личность водителя Ford – им был 59-летний житель Бжезького района.

Недавно в результате аварии автобуса две гражданки Украины получили легкие ранения.

Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.

6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сначала сообщалось о 19 пострадавших, среди которых 17 несовершеннолетних.