В Польше произошло ДТП: погибли шесть человек, среди них, вероятно, украинцы
Новости — Воскресенье, 28 декабря 2025, 11:05 —
В Польше недалеко от города Бжег произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли шесть человек, среди которых, вероятно, есть украинцы.
Об этом пишет RMF24 со ссылкой на слова представителя районной прокуратуры в Ополе Станислава Бара, передает "Европейская правда".
По словам Бара, пятеро из шести жертв аварии, вероятно, являются украинцами.
"Эта информация требует подтверждения, поскольку идентифицировать этих людей невозможно из-за того, что автомобиль сгорел", – сказал он.
Представитель районной прокуратуры в Ополе отметил, что авария произошла утром накануне Рождества: столкнулись два легковых автомобиля.
В одном автомобиле, Volkswagen, было пять человек, а в другом, Ford, – один человек. После столкновения первый автомобиль загорелся.
В тот же день полиция установила личность водителя Ford – им был 59-летний житель Бжезького района.
Недавно в результате аварии автобуса две гражданки Украины получили легкие ранения.
Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.
6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. Сначала сообщалось о 19 пострадавших, среди которых 17 несовершеннолетних.