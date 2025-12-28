Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европу "главным препятствием для мира".

Об этом он сказал в интервью ТАСС, пишет "Европейская правда".

Лавров заявил, что Евросоюз "не скрывает планов" по "подготовке к войне с Россией".

"После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием для мира. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией", – отметил глава МИД РФ.

Также он пожаловался, что в ЕС "попытались продавливать решение о передаче режиму Зеленского замороженных в Бельгии российских валютных резервов".

Отметим, в ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.

Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.

Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.