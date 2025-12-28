Итальянский вулкан Этна достиг нового пика активности, уровень тревоги повышен

В Италии вулканическая активность на Этне 27 декабря достигла нового пика – возобновилась серия взрывов в северо-восточном кратере.

Результатом стали мощные выбросы пирокластических материалов, которые распространились по всему конусу вулкана и за его пределы. С 15:15 вулкан начал извергать лавовые фонтаны высотой 300-400 метров, сопровождаемые столбами пепла, которые поднимались на несколько километров в высоту.

Un rapido incremento nell'intensità dell'attività eruttiva si è registrato sabato mattina sull'Etna. Fontane di lava alte circa 150-200 m si sono alzate dal cratere di Nord Est, circondato da uno spettacolare paesaggio innevato. Udibili forti boati. pic.twitter.com/BDDxNgurzI – Local Team (@localteamit) December 27, 2025

По данным обсерватории Этни (INGV), фонтанирование лавы и взрывы отмечались особенно интенсивно в течение дня, с большим количеством пирокластических выбросов, которые были отнесены ветром на запад.

Наблюдались также кратковременные снижения активности, однако уже в 18:48 серия новых сильных взрывов снова возобновила поток лавы и пирокластических материалов.

Несмотря на высокий уровень вулканической активности, аэропорт Катании имени Винченцо Беллини продолжает работать, хотя красный уровень опасности для полетов (VONA) был объявлен из-за присутствия пепла в воздухе.

В связи с активизацией вулкана, Департамент гражданской защиты Сицилии повысил уровень тревоги для Этни с зеленого до желтого, что свидетельствует о возможной опасности для людей, в частности из-за мощных выбросов пепла и лавы.

Туристам, находящимся на высоких высотах, советуют быть осторожными и следить за обновлениями.

