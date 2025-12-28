Шторм залишив без електрики частину Естонії

В результаті шторму, що накрив Естонію в суботу, до 6 години ранку неділі без електропостачання залишилися понад 14 000 клієнтів енергетичної компанії Elektrilevi.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними Elektrilevi, до шостої години ранку через аварійні відключення без електрики перебували понад 14 000 клієнтів, до дев'ятої години – понад 11 000, а до 13:00 – близько 8000.

"Наш пріоритет – якомога швидше усунути аварії, і ми працюємо в посиленому складі в дві зміни. Ми залучили добровільний кризовий резерв Elektrilevi, а також арбористів і бригади лісозаготівельних робіт", – повідомив голова правління Elektrilevi Міхкель Хярм.

За словами Хярма, штормові вітри все ще дуже сильні, тому поки що можна давати лише попередні прогнози щодо усунення аварій.

"У більшій частині Естонії ми розраховуємо усунути пошкодження, викликані штормом, протягом сьогоднішнього дня, в Рапламаа – протягом понеділка, а в Ляене-Вірумаа – до вечора вівторка. Оскільки вітер залишається сильним і роботи ускладнені, у другій половині дня ми надамо уточнені прогнози", – заявив Хярм.

Естонське Агентство з охорони навколишнього середовища оголосило на вихідні штормове попередження, оскільки метеослужба прогнозувала штормовий вітер зі швидкістю до 29 м/с, а поривами – до 32 м/с. Такі сильні вітри призводять до падіння дерев, що може викликати масштабні відключення електроенергії, попередило відомство.

Згідно з повідомленням метеослужби Агентства навколишнього середовища рано вранці в неділю, дув північно-західний і північний вітер 7-14 м/с, поривами до 20 м/с, в Рапламаа – до 24 м/с, на островах і узбережжі – 15-22 м/с, поривами до 32 м/с. На дорогах було багато повалених дерев, а в Центральній і Східній Естонії також відзначалася ожеледиця.

У неділю вітер повинен почати слабшати: переважно північно-західний вітер буде дути зі швидкістю 8-14 м/с, поривами до 20 м/с, а після полудня поступово слабшатиме до 7-12 м/с, з поривами до 16 м/с.

Повідомляли також, що у Швеції через негоду понад 40 тисяч домогосподарств залишились без електрики.

А у Фінляндії біля одного з найпопулярніших гірськолижних курортів великий пасажирський літак та менший з’їхали зі смуги у замети через сильний вітер.