Шторм оставил без электричества часть Эстонии

В результате шторма, обрушившегося на Эстонию в субботу, к 6 часам утра воскресенья без электроснабжения остались более 14 000 клиентов энергетической компании Elektrilevi.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным Elektrilevi, к шести часам утра из-за аварийных отключений без электричества находились более 14 000 клиентов, к девяти часам – более 11 000, а к 13:00 – около 8000.

"Наш приоритет – как можно быстрее устранить аварии, и мы работаем в усиленном составе в две смены. Мы привлекли добровольный кризисный резерв Elektrilevi, а также арбористов и бригады лесозаготовительных работ", – сообщил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

По словам Хярма, штормовые ветры все еще очень сильные, поэтому пока можно давать только предварительные прогнозы по устранению аварий.

"В большей части Эстонии мы рассчитываем устранить повреждения, вызванные штормом, в течение сегодняшнего дня, в Рапламаа – в течение понедельника, а в Ляэне-Вирумаа – к вечеру вторника. Поскольку ветер остается сильным и работы затруднены, во второй половине дня мы предоставим уточненные прогнозы", – заявил Хярм.

Эстонское Агентство по охране окружающей среды объявило на выходные штормовое предупреждение, поскольку метеослужба прогнозировала штормовой ветер со скоростью до 29 м/с, а порывами – до 32 м/с. Такие сильные ветры приводят к падению деревьев, что может вызвать масштабные отключения электроэнергии, предупредило ведомство.

Согласно сообщению метеослужбы Агентства окружающей среды, рано утром в воскресенье дул северо-западный и северный ветер 7-14 м/с, порывами до 20 м/с, в Рапламаа – до 24 м/с, на островах и побережье – 15-22 м/с, порывами до 32 м/с. На дорогах было много поваленных деревьев, а в Центральной и Восточной Эстонии также отмечалась гололедица.

В воскресенье ветер должен начать слабеть: преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-14 м/с, порывами до 20 м/с, а после полудня постепенно будет слабеть до 7-12 м/с, с порывами до 16 м/с.

Сообщали также, что в Швеции из-за непогоды более 40 тысяч домохозяйств остались без электричества.

А в Финляндии возле одного из самых популярных горнолыжных курортов большой пассажирский самолет и меньший сошли с полосы в сугробы из-за сильного ветра.