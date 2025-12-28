Трамп у понеділок проведе зустріч з прем’єром Ізраїлю
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 29 грудня, проведе зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Флориді.
Про це повідомив агентству AFP ізраїльський посадовець, пише "Європейська правда".
Як зазначає агентство, ця зустріч вважається вирішальною для подальших кроків у рамках крихкого плану перемир'я в Газі.
Це буде п'ятий візит Нетаньягу до США цього року.
Його поїздка відбувається в той час, коли адміністрація Трампа та регіональні посередники наполягають на переході до другого етапу перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.
Ізраїльський посадовець розповів, що Нетаньягу вилетить до США 28 грудня і зустрінеться з Трампом на наступний день у Флориді, не вказавши конкретного місця зустрічі.
У середині грудня Трамп повідомив журналістам, що Нетаньягу, ймовірно, відвідає його у Флориді під час різдвяних свят.
"Він хотів би зустрітися зі мною. Ми ще не домовилися офіційно, але він хотів би зустрітися зі мною", – сказав Трамп перед від'їздом до свого курорту Мар-а-Лаго.
Нагадаємо, у жовтні американський президент Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.
Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.