Трамп у понеділок проведе зустріч з прем’єром Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 29 грудня, проведе зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу у Флориді.

Про це повідомив агентству AFP ізраїльський посадовець, пише "Європейська правда".

Як зазначає агентство, ця зустріч вважається вирішальною для подальших кроків у рамках крихкого плану перемир'я в Газі.

Це буде п'ятий візит Нетаньягу до США цього року.

Його поїздка відбувається в той час, коли адміністрація Трампа та регіональні посередники наполягають на переході до другого етапу перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС у секторі Гази.

Ізраїльський посадовець розповів, що Нетаньягу вилетить до США 28 грудня і зустрінеться з Трампом на наступний день у Флориді, не вказавши конкретного місця зустрічі.

У середині грудня Трамп повідомив журналістам, що Нетаньягу, ймовірно, відвідає його у Флориді під час різдвяних свят.

"Він хотів би зустрітися зі мною. Ми ще не домовилися офіційно, але він хотів би зустрітися зі мною", – сказав Трамп перед від'їздом до свого курорту Мар-а-Лаго.

Нагадаємо, у жовтні американський президент Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.