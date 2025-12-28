Трамп в понедельник проведет встречу с премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 29 декабря, проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

Об этом сообщил агентству AFP израильский чиновник, пишет "Европейская правда".

Как отмечает агентство, эта встреча считается решающей для дальнейших шагов в рамках хрупкого плана перемирия в Газе.

Это будет пятый визит Нетаньяху в США в этом году.

Его поездка происходит в то время, когда администрация Трампа и региональные посредники настаивают на переходе ко второму этапу перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Израильский чиновник рассказал, что Нетаньяху вылетит в США 28 декабря и встретится с Трампом на следующий день во Флориде, не указав конкретного места встречи.

В середине декабря Трамп сообщил журналистам, что Нетаньяху, вероятно, посетит его во Флориде во время рождественских праздников.

"Он хотел бы встретиться со мной. Мы еще не договорились официально, но он хотел бы встретиться со мной", – сказал Трамп перед отъездом в свой курорт Мар-а-Лаго.

Напомним, в октябре американский президент Дональд Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Позже Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении договоренностей, достигнутых при содействии администрации Трампа и ближневосточных посредников. После этого США провели переговоры с израильской стороной.

В конце октября президент США встал на защиту решения Израиля о возобновлении ударов по группировке ХАМАС в секторе Газа.