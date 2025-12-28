Зеленський окремо поговорив зі Стармером перед зустріччю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів окрему телефонну розмову з британським прем’єром Кіром Стармером перед своєю зустріччю з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своєму Х.

Зеленський розповів, що розмовою зі Стармером він розпочав свій ранок у Флориді, де і має відбутись згодом зустріч із Трампом.

"Обговорили підготовку до зустрічі з Президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами", – зазначив він.

Крім того, Зеленський поінформував британського прем’єра про ситуацію на фронті та наслідки російських ударів.

Раніше стало відомо, що Стармер не доєднався до розмови президента Володимира Зеленського і прем’єра Канади Марка Карні з європейськими лідерами. В уряді Британії це пояснили "напруженим графіком".

Повідомляли, що Зеленський провів розмову із представниками Європейського Союзу, Канади і НАТО.

До розмови також приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії ДжорджаМелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За підсумками розмови Туск заявив, що сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України.