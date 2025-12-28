Зеленский отдельно поговорил со Стармером перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел отдельный телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером перед своей встречей с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем Х.

Зеленский рассказал, что разговором со Стармером он начал свое утро во Флориде, где и должна состояться впоследствии встреча с Трампом.

"Обсудили подготовку к встрече с президентом Трампом, а также все наши контакты с европейскими партнерами", – отметил он.

Кроме того, Зеленский проинформировал британского премьера о ситуации на фронте и последствиях российских ударов.

Ранее стало известно, что Стармер не присоединился к разговору президента Владимира Зеленского и премьера Канады Марка Карни с европейскими лидерами. В правительстве Великобритании это объяснили "напряженным графиком".

Сообщалось, что Зеленский провел разговор с представителями Европейского Союза, Канады и НАТО.

К разговору также присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.

По итогам разговора Туск заявил, что стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины.