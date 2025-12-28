Лидер земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александр Хоффман считает, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) не должна быть допущена на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC) 13-15 февраля 2026 года.

Заявление Гоффмана приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам политика, участие "АдН" в Мюнхенской конференции "будет представлять угрозу безопасности".

По традиции на форум приглашают мировых лидеров, министров обороны, иностранных дел, а также ведущих политиков Бундестага.

Бывший глава MSC Кристоф Хойсген в 2024 и 2025 годах не приглашал "AдГ" на мероприятие. Он аргументировал это тем, что партия не соблюдала основной принцип конференции – "мир через диалог".

Хойсген напомнил, что "AдГ" бойкотировала выступление президента Украины Владимира Зеленского в немецком Бундестаге в июне 2024 года. Депутаты этой партии демонстративно не явились в зал заседаний немецкого парламента, чем вызвали шквал возмущенных комментариев представителей других фракций.

"Это противоположность диалога, и я не хочу, чтобы нечто подобное произошло на конференции. Именно поэтому я решил не приглашать политиков из „АдГ", – отметил Гойсген.

Хоффман выразил уверенность в том, что недопуск "АдГ" поймут и в 2026 году.

"Считаю, что если объяснить американцам предысторию и они внимательнее присмотрятся к „АдГ", то им станет абсолютно ясно, почему АдГ не может быть включена (в состав участников. – Ред.)", – сказал он.

Новый председатель конференции – бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако в связи с его возвращением на пост министра финансов Норвегии конференцию в 2026 году возглавит бывший председатель Вольфганг Ишингер Ему и нужно в начале года принять окончательное решение о целесообразности допуска "АдГ" к Мюнхенской конференции.

По состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снова вырос и вернулся к одному из самых высоких показателей за всю ее историю – 27%.

Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самой популярной женщиной-политиком.