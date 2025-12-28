Генсек НАТО: только Трамп может заставить Путина пойти на мир

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что только президент США Дональд Трамп сможет заставить президента России Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Заявление главы Североатлантического альянса приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам Рютте, Трамп "полностью сосредоточен на том, чтобы завершить эту войну".

"Он (Трамп. – Ред.) хочет завершить войну РФ против Украины. Он – единственный, кто смог заставить Путина сесть за стол переговоров, и единственный, кто сможет в конце концов заставить его заключить мир", – сказал генсек НАТО в интервью Bild.

В то же время он отметил, что для заключения мира нужно пойти на компромиссы: "Так всегда бывает в мирных договорах".

Впрочем, Рютте не конкретизировал, кто именно должен пойти на такие уступки.

Он не разделяет опасения, что США при Трампе могут прекратить поддержку Украины, которая уже четвертый год защищается от российской вооруженной агрессии.

Кроме того, Рютте выразил уверенность в том, что при Трампе США сохранят приверженность НАТО, так что европейцам в случае нападения России не придется противостоять России в одиночку.

Как известно, в воскресенье Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Перед встречей с украинским президентом Трамп поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

В то же время Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, которые хочет обсудить на ожидаемой встрече с Трампом.