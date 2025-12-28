Трамп заявил, что Путин хочет мира, и напомнил, что Украина тоже обстреливает РФ

Президент США Дональд Трамп убежден, что хозяин Кремля Владимир Путин хочет установления мира, а мощные атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины – являются ответом на украинские атаки в тылу РФ.



Об этом, как передает "Европейская правда", президент Трамп заявил перед началом встречи с президентом Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.



"Он очень серьезен (относительно завершения войны)", – подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в то, что Путин хочет мира, после недавних крупных атак России против Украины.



"Украина также осуществила несколько довольно мощных атак... Я не говорю об этом в негативном ключе... Он (Путин – "ЕП") мне этого не говорил, но были взрывы в разных частях России. И мне кажется... я не думаю, что это пришло из Конго. Я не думаю, что это из Соединенных Штатов Америки. Это, возможно, пришло из Украины", – заявил американский президент.



Он сообщил, что "не задавал этого вопроса" во время разговора с Путиным, и, наверное, не будет этого делать.



"Они ведут войну. И мы увидим, что произойдет. Но я считаю, что это война, в которой есть две стороны, которые хотят ее завершения", – подчеркнул Трамп.



Он напомнил, что народ Украины стремится, чтобы война закончилась. Так же, по его словам, этого стремится народ России и "два лидера" (Зеленский и российский правитель – "ЕП").



"Я думаю, что мы находимся на финальных стадиях переговоров. И мы увидим... Либо война закончится, либо продлится долго. И миллионы людей будут убиты... Никто этого не хочет", – подытожил президент США.



Как сообщала "Европейская правда", 28 декабря во Флориде Зеленский и Трамп будут договариваться о последовательности воплощения пунктов мирного соглашения.

Также Трамп сообщил, что позвонит Путину после разговора с Зеленским.

Накануне переговоров с Трампом Зеленский провел разговор с лидерами ЕС, Канады и НАТО.

Перед этим Зеленский назвал 5 вещей, которые хочет обсудить с Трампом.