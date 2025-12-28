Меню для президентов Украины и США в Мар-а-Лаго: картошка фри и шоколадный Трамп

Переговоры Украины и США в частной резиденции Дональда Трампа во Флориде начались с ланча, на который американская сторона подала, в частности, торт имени Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Меню, которое по правилам двусторонних встреч готовит принимающая сторона, содержало традиционные для американской кухни блюда.

Это, в частности, куриный бульон, стейки, подаваемые с картофелем фри. Впрочем, на десерт команда Трампа подготовил особое блюдо: каждый получил кусок шоколадного торта под названием "Трамп".

Ранее в СМИ уже попадало фото торта "Трамп", однако на этот раз, по информации ЕП, этот десерт был другим, он состоял из меньшего количества слоев, но зато содержал золотой топпинг.

Фото из публикации Telegraph о прошлом использовании торта "Трамп" на международных переговорах

Это не первый раз, когда Трамп на встречах с иностранными гостями угощает их блюдами имени себя, а также этот пирог – не единственное блюдо в меню Мар-а-Лаго, названное именем Трампа, отмечает британский The Telegraph. Например, там подают также "салат с кубиками Трампа".

Как сообщалось, Зеленский и Трамп будут договариваться о последовательности воплощения пунктов мирного соглашения.

Уже объявлено, что после разговора с Зеленским Трамп позвонит Путину. Также в воскресенье состоится совместный с Зеленским звонок к европейским лидерам.