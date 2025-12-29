Зеленский: встречи с США и Европой в январе должны привести к переговорам Украины с РФ

Президент Владимир Зеленский допустил, что после встреч разного уровня с европейскими и американскими партнерами в конечном итоге может дойти и до встречи с россиянами.

Об этом он сказал в онлайн-общении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни планируется встреча на уровне советников. "Рустем Умеров уже связался со всеми американскими и европейскими советниками. Мы хотим такую встречу. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы эта встреча наконец состоялась в Украине", – сказал он.

Далее, по его словам, после подготовки всех документов советниками будет встреча на уровне лидеров Европы сначала с Украиной в широком составе. Кроме того, президент упомянул о встрече "коалиции решительных".

"Да, плюс и эта встреча будет. Я начал ее обсуждать сразу после встречи с президентом Трампом. Я уже связался с президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации. И будет такая встреча", – сказал Зеленский.

После этой встречи, по мнению президента, будут согласованы документы на уровне всех лидеров и будет готовиться встреча с президентом Трампом и с европейскими лидерами.

"И мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи, о которых я вам сказал, состоялись в январе. И после этого думаю, что если все будет идти шаг за шагом, то после этого уже будет встреча в том или ином формате с русскими", – сказал он.

"Мы еще раз это подчеркиваем, мы готовы к соответствующим форматам, о которых мы уже говорили", – заявил Зеленский.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.