У Туреччині під час рейду загинули поліцейські та бойовики ІДІЛ

У понеділок, 29 грудня, на північному заході Туреччини в місті Ялова відбулася перестрілка між поліцією та бойовиками "Ісламської держави" (ІДІЛ), внаслідок якої загинули троє турецьких поліцейських та шестеро бойовиків.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначив Єрлікая, ще восьмеро поліцейських та один співробітник сил безпеки зазнали поранень.

Рейд проводився на об’єкті, де, за даними правоохоронців, бойовики переховувалися протягом ночі. Операція тривала майже вісім годин, під час неї було чутно поодинокі постріли.

П’ять жінок і шестеро дітей були врятовані і виведені з будинку живими.

Ця перестрілка відбулася через тиждень після того, як турецька поліція затримала понад 100 підозрюваних членів ІДІЛ, які, за даними правоохоронців, планували терористичні напади під час святкування Різдва та Нового року.

Міністр внутрішніх справ повідомив, що впродовж останнього місяця в Туреччині було заарештовано загалом 138 осіб, підозрюваних у приналежності до ІД, а в понеділок вранці поліція провела одночасні рейди за 108 адресами у 15 провінціях.

Раніше в грудні у німецькому Магдебурзі затримали чоловіка, який міг планувати теракт.

У Польщі затримали студента з Любліна, який міг планувати теракт на різдвяному ярмарку з використанням вибухівки.