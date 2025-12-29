Абрамович найняв юридичну команду для захисту заморожених коштів від продажу "Челсі"

Російський мільярдер Роман Абрамович залучив команду світових юристів для участі у судовому процесі на Джерсі, який стосується заморожених коштів від продажу футбольного клубу "Челсі", що може вплинути на можливість передачі грошей благодійному фонду для допомоги Україні.

Про це пише The Times, передає "Європейська правда".

Від 2022 року понад 5,3 млрд фунтів стерлінгів статків Абрамовича заморожені судами Джерсі у рамках розслідування щодо джерела його коштів.

Представники мільярдера заявляють, що 1,4 млрд фунтів із 2,35 млрд фунтів, отриманих від продажу "Челсі", не можуть бути передані благодійникам, поки уряд Джерсі не завершить розслідування та судові процеси.

Юридична команда Абрамовича включає відомих адвокатів, серед яких лорд Вольфсон, Ерік Гершманн (колишній радник Дональда Трампа), а також кількох експертів у фінансових та міжнародних справах.

Мільярдер уже виграв судовий наказ про відшкодування частини судових витрат на суму близько 2,5 млн фунтів.

Як зазначається, якщо уряд Британії спробує заблокувати кошти або подати на Абрамовича до суду, він може розраховувати на таку ж сильну юридичну команду. Зараз 2,35 млрд фунтів від продажу "Челсі" та 150 млн фунтів відсотків залишаються замороженими на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd., що належить Абрамовичу.

Представники мільярдера вважають розслідування уряду Джерсі незаконним і політично мотивованим, пов’язаним із санкціями Британії після вторгнення Росії в Україну.

Уряд Джерсі, своєю чергою, заявляє про повагу до незалежності судів та готовність відстоювати свою позицію.

Уряд Британії раніше заявив, що може подати до суду на російського олігарха Романа Абрамовича, щоб домогтись передачі 3,2 млрд доларів із коштів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.

Як повідомлялося, у березні тодішній міністр закордонних справ Британії Девід Леммі пообіцяв вжити заходів, які допоможуть вивільнити кошти від продажу "Челсі".

17 грудня писали, що Британія офіційно видасть інструкції щодо переказу 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", на гуманітарні цілі в Україні.