Абрамович нанял юридическую команду для защиты замороженных средств от продажи "Челси"

Российский миллиардер Роман Абрамович привлек команду мировых юристов для участия в судебном процессе на Джерси, который касается замороженных средств от продажи футбольного клуба "Челси", что может повлиять на возможность передачи денег благотворительному фонду для помощи Украине.

Об этом пишет The Times, передает "Европейская правда".

С 2022 года более 5,3 млрд фунтов стерлингов состояния Абрамовича заморожены судами Джерси в рамках расследования об источнике его средств.

Представители миллиардера заявляют, что 1,4 млрд фунтов из 2,35 млрд фунтов, полученных от продажи "Челси", не могут быть переданы благотворителям, пока правительство Джерси не завершит расследование и судебные процессы.

Юридическая команда Абрамовича включает известных адвокатов, среди которых лорд Вольфсон, Эрик Гершманн (бывший советник Дональда Трампа), а также нескольких экспертов по финансовым и международным делам.

Миллиардер уже выиграл судебный приказ о возмещении части судебных издержек на сумму около 2,5 млн фунтов.

Как отмечается, если правительство Великобритании попытается заблокировать средства или подать на Абрамовича в суд, он может рассчитывать на такую же сильную юридическую команду. Сейчас 2,35 млрд фунтов от продажи "Челси" и 150 млн фунтов процентов остаются замороженными на банковском счете компании Fordstam Ltd., принадлежащей Абрамовичу.

Представители миллиардера считают расследование правительства Джерси незаконным и политически мотивированным, связанным с санкциями Великобритании после вторжения России в Украину.

Правительство Джерси, в свою очередь, заявляет об уважении к независимости судов и готовности отстаивать свою позицию.

Правительство Великобритании ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.

Как сообщалось, в марте тогдашний министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал принять меры, которые помогут высвободить средства от продажи "Челси".

17 декабря писали, что Великобритания официально выдаст инструкции по переводу 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, полученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.