Ультраправую "АдН" все же пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2026 году

Политики из ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдН") смогут принять участие в престижном форуме по обсуждению международной политики безопасности в 2026 году после того, как были исключены из последних конференций.

Об этом сообщил dpa пресс-секретарь конференции, передает "Европейская правда".

Приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности недавно были отправлены политикам из всех партий, представленных в немецком парламенте, сообщил он dpa, причем выбор был сосредоточен на законодателях, работающих в комитетах, занимающихся внешней политикой и политикой безопасности.

Решение было принято нынешним председателем конференции Вольфгангом Ишингером после консультаций с советом попечителей конференции.

"АдН", которая является крупнейшей оппозиционной партией Германии, мобилизовала избирателей с помощью жесткой антииммиграционной платформы, в то время как многие ее члены считаются сторонниками России.

В мае популистская партия была признана "подтвержденной праворадикальной" внутренней разведкой Германии, что разжегло дискуссию о том, следует ли запретить партию. С тех пор классификация была приостановлена в ожидании судебного разбирательства.

Как стало известно dpa, сопредседатель парламентской фракции "АдН" Алиса Вайдель еще не получила приглашение.

Однако пресс-секретарь отметил, что процесс приглашения еще продолжается и что Мюнхенская конференция по безопасности оставляет за собой право пригласить дополнительных политических деятелей из Германии и других стран.

Конференция, которая считается одним из ведущих мировых форумов по вопросам международной политики безопасности, состоится с 13 по 15 февраля 2026 года. Ожидается, что в ежегодном мероприятии, которое пройдет в мюнхенском отеле Bayerischer Hof, примут участие десятки мировых лидеров, а также министры иностранных дел и обороны.

Лидер земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Гоффман ранее заявлял, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" не должна быть допущена к Мюнхенской конференции по безопасности.

По состоянию на начало декабря рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снова вырос и вернулся к одному из самых высоких показателей за всю ее историю – 27%.