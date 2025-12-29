У керівній партії Греції назріває розкол через протести фермерів

У Греції керівна партія "Нова демократія" стикається з внутрішніми розбіжностями щодо того, як реагувати на протести фермерів, які вже майже місяць блокують дороги.

Виникли два протилежні табори.

Виникли два протилежні табори.

Одна фракція, до якої, за повідомленнями, входять речник партії Павлос Марінакіс і міністр Акіс Скерцос, виступає за суворе дотримання законів про перешкоджання руху транспорту, аргументуючи це тим, що м'які заходи відштовхують прихильників партії, які підтримують закон і порядок. Вони стверджують, що лідери протесту не представляють усіх 500 тисяч виробників і, ймовірно, все одно не голосуватимуть за "Нову демократію".

Протилежна думка, яку підтримують віцепрем'єр-міністр Костіс Хатзідакіс і радник Танасіс Незіс, застерігає від жорсткої лінії щодо групи населення, яка на останніх виборах на 50% проголосувала за "Нову демократію".

"Це абсурдно", – сказало одне джерело, зазначивши, що розбіжності негативно позначаються на самому уряді.

Напруга досягла піку на нещодавньому засіданні, де обговорювалося, чи помилився уряд, не посиливши тиск після того, як фермери відмовилися зустрітися з прем'єр-міністром, що багато посадовців вважають "червоною лінією".

Замороження рахунків лідера профспілки Костаса Анестідіса, який підтримує "Нову демократію", підкреслило готовність партії націлюватися на власних членів.

Податкова служба тепер застосовує "виключно меритократичні" критерії надання субсидій, не беручи до уваги політичну приналежність, "чого досі не робив жоден уряд", зазначило одне джерело.

Законодавці з сільської місцевості побоюються втратити підтримку сільськогосподарської бази. Законодавець Зетта Макрі сказала на нещодавній зустрічі: "Подивіться на блокади. Більшість з них – наші".

Опитування показують 20-пунктну різницю між рівнем підтримки "Нової демократії" в Афінах і сільських районах країни.

В Греції фермери відновили блокування доріг по всій країні після того, як більшість протестів тимчасово стихла під час різдвяних свят.

Грецькі фермери протестують через затримки з виплатами державної допомоги.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.