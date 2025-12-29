В правящей партии Греции назревает раскол из-за протестов фермеров

В Греции правящая партия "Новая демократия" сталкивается с внутренними разногласиями по поводу того, как реагировать на протесты фермеров, которые уже почти месяц блокируют дороги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Возникли два противоположных лагеря.

Одна фракция, в которую, по сообщениям, входят спикер партии Павлос Маринакис и министр Акис Скерцос, выступает за строгое соблюдение законов о препятствовании движению транспорта, аргументируя это тем, что мягкие меры отталкивают сторонников партии, которые поддерживают закон и порядок. Они утверждают, что лидеры протеста не представляют всех 500 тысяч производителей и, вероятно, все равно не будут голосовать за "Новую демократию".

Противоположное мнение, которое поддерживают вице-премьер-министр Костис Хатзидакис и советник Танасис Незис, предостерегает от жесткой линии в отношении группы населения, которая на последних выборах на 50% проголосовала за "Новую демократию".

"Это абсурдно", – сказал один источник, отметив, что разногласия негативно сказываются на самом правительстве.

Напряжение достигло пика на недавнем заседании, где обсуждалось, не ошиблось ли правительство, не усилив давление после того, как фермеры отказались встретиться с премьер-министром, что многие чиновники считают "красной чертой".

Замораживание счетов лидера профсоюза Костаса Анестидиса, который поддерживает "Новую демократию", подчеркнуло готовность партии нацеливаться на собственных членов.

Налоговая служба теперь применяет "исключительно меритократические" критерии предоставления субсидий, не принимая во внимание политическую принадлежность, "чего до сих пор не делало ни одно правительство", отметил один источник.

Законодатели из сельской местности опасаются потерять поддержку сельскохозяйственной базы. Законодатель Зетта Макри сказала на недавней встрече: "Посмотрите на блокады. Большинство из них – наши".

Опросы показывают 20-пунктную разницу между уровнем поддержки "Новой демократии" в Афинах и сельских районах страны.

В Греции фермеры возобновили блокировку дорог по всей стране после того, как большинство протестов временно утихло во время рождественских праздников.

Греческие фермеры протестуют из-за задержек с выплатами государственной помощи.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.