Германия выделит дополнительные средства на закупки оружия США для Украины

После последних переговоров по Украине в Москве немецкий министр иностранных дел Иоганн Вадефуль анонсировал дальнейшую военную помощь Германии для Украины.

Об этом он заявил перед отъездом на встречу министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Германия предоставит дополнительные 200 миллионов долларов на поставки американского оружия и боеприпасов в Украину, заявил Вадефуль.

Министр обороны Борис Писториус уже объявил о большей части суммы – 150 миллионов евро – в середине ноября. По словам Вадефуля, кроме 200 миллионов долларов, еще 25 миллионов евро будет выделено в трастовый фонд НАТО для таких целей, как зимнее снаряжение и медицинские материалы.

Напомним, в рамках программы PURL, начатой президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле 2025 года, союзники НАТО покупают американское оружие для Украины.

Германия уже некоторое время назад пообещала выделить 500 млн долларов (430 млн евро) на эту инициативу.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде 3 декабря объявил о решении правительства предоставить еще полмиллиарда долларов на программу PURL, направленную на финансирование американского оружия для ВСУ.