Британія виділяє ще £10 млн на відновлення енергетики України

Велика Британія надасть додаткові 10 млн фунтів на відновлення української енергетичної інфраструктури, зруйнованої атаками Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Заяву про додаткові 10 млн фунтів на енергетику України британська міністерка зробила перед початком міністерської зустрічі НАТО.

"Сьогодні я оголошую про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Сполученого Королівства для підтримки ремонтів енергетичної інфраструктури в Україні", – заявила Купер.

Вона наголосила, що, незважаючи на мирні зусилля США та України, "Путін лише прагне подальшої ескалації війни".

"Ми бачили протягом вихідних триваючі удари, масовані удари (по Україні), які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей", – розповіла британська міністерка.

І підкреслила, що Британія продовжить допомагати Україні.

"У той час як президент Путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову увімкнути світло. Ми продовжуватимемо демонструвати нашу підтримку українському народу, суверенітету України та справедливому й тривалому миру, у центрі якого – безпека Європи та безпека НАТО", – резюмувала Іветт Купер.

Як повідомляла "Європейська правда", Ірландія виділить Україні 125 млн євро на військову та енергетичну підтримку.

Також Швеція планує передати Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро.

Напередодні Німеччина виділила додаткові кошти на зміцнення інфраструктури України цієї зими.

Окрім цього, литовський оператор системи електропередачі Litgrid раніше передав Україні черговий пакет підтримки, який зміцнить електропостачання країни та допоможе відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру.