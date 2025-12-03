Британия выделяет еще £10 млн на восстановление энергетики Украины

Великобритания предоставит дополнительные 10 млн фунтов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры, разрушенной атаками России.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Заявление о дополнительных 10 млн фунтов на энергетику Украины британская министр сделала перед началом министерской встречи НАТО.

"Сегодня я объявляю о дополнительных 10 млн фунтов стерлингов от Соединенного Королевства для поддержки ремонтов энергетической инфраструктуры в Украине", – заявила Купер.

Она подчеркнула, что, несмотря на мирные усилия США и Украины, "Путин только стремится к дальнейшей эскалации войны".

"Мы видели в течение выходных продолжающиеся удары, массированные удары (по Украине), которые привели к отключению электроэнергии для сотен тысяч людей", – рассказала британский министр.

И подчеркнула, что Британия продолжит помогать Украине.

"В то время как президент Путин стремится выключить свет и погрузить Украину в темноту, мы будем продолжать работать над тем, чтобы снова включить свет. Мы будем продолжать демонстрировать нашу поддержку украинскому народу, суверенитету Украины и справедливому и длительному миру, в центре которого – безопасность Европы и безопасность НАТО", – резюмировала Иветт Купер.

Как сообщала "Европейская правда", Ирландия выделит Украине 125 млн евро на военную и энергетическую поддержку.

Также Швеция планирует передать Украине зимний пакет помощи на 100 млн евро.

Накануне Германия выделила дополнительные средства на укрепление инфраструктуры Украины этой зимой.

Кроме этого, литовский оператор системы электропередачи Litgrid ранее передал Украине очередной пакет поддержки, который укрепит электроснабжение страны и поможет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.