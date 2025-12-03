Україна розповість європейцям про контакти США з РФ, готує нову зустріч з командою Трампа 

Представники України на чолі з Рустемом Умєровим у середу в Брюсселі поінформують радників європейських лідерів з питань нацбезпеки про результати контактів між США та РФ у вівторок, та опісля готуватимуть нову зустріч з командою Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

Президент розповів, що Умєров доповів йому про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов.

"Українські представники поінформують колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки", – повідомив Володимир Зеленський.

Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в Сполучених Штатах, додав він.

"Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі", – написав Зеленський.

Нагадаємо, помічник російського правителя Юрій Ушаков за підсумками переговорів з представниками команди Дональда Трампа заявив, що компромісного варіанту плану щодо закінчення війни в Україні поки не знайдено.

Розвідувальні дані, що є у розпорядженні НАТО, не свідчать про готовність Путіна до мирної угоди.

Водночас у НАТО є переконання, що Путін блефує, коли каже про готовність Росії воювати з Європою.



