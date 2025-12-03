Украина расскажет европейцам о контактах США с РФ, готовит новую встречу с командой Трампа

Представители Украины во главе с Рустемом Умеровым в среду в Брюсселе проинформируют советников европейских лидеров по вопросам нацбезопасности о результатах контактов между США и РФ во вторник, и после будут готовить новую встречу с командой Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х.

Президент рассказал, что Умеров доложил ему о подготовке сегодняшних встреч в Брюсселе с советниками по вопросам национальной безопасности европейских лидеров.

Вместе с секретарем СНБО Украины на встречах будет начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Украинские представители проинформируют коллег в Европе о том, что известно после вчерашних контактов американской стороны в Москве, а также обсудят вопросы европейского компонента в необходимой архитектуре безопасности", – сообщил Владимир Зеленский.

После Брюсселя Рустем Умеров и Андрей Гнатов будут готовить встречу с представителями президента Трампа в Соединенных Штатах, добавил он.

"Как и всегда, Украина будет работать конструктивно ради реального мира. Ожидаю новый доклад по итогам сегодняшних встреч в Европе", – написал Зеленский.

Напомним, помощник российского правителя Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа заявил, что компромиссного варианта плана по окончанию войны в Украине пока не найдено.

Разведывательные данные, имеющиеся в распоряжении НАТО, не свидетельствуют о готовности Путина к мирному соглашению.

В то же время в НАТО есть убеждение, что Путин блефует, когда говорит о готовности России воевать с Европой.