Кремль лякає Європу наслідками через відмову від російських нафти і газу

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що плани ЄС повністю відмовитись від викопного палива з Росії неминуче призведуть до негативних наслідків для європейської економіки.

Заяву Пєскова у середу наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Представника Кремля попросили прокоментувати заяву Урсули фон дер Ляєн, що Європа вступає у нову еру та більше не буде залежати від російської нафти.

"Отже, Європа буде залежати від газу, який коштує дорожче, а часом значно дорожче, ніж російський газ. Таким чином Європа прирікає себе на набагато дорожчі джерела енергії, що неминуче призведе до наслідків для економіки Європи і зниження конкурентоспроможності Європи", – сказав Пєсков журналістам.

"Це лише прискорить процес, що намітився за останні роки, щодо втрати європейською економікою свого лідируючого потенціалу", – додав він.

Як повідомляла "ЄП", у вівторок, 2 грудня, головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Євросоюз нині щомісяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро, проте має намір зменшити цю цифру до нуля.

