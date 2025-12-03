Еврокомиссия представит предложение о запрете импорта всей нефти РФ в начале года

Европейская комиссия в начале следующего года представит законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти в ЕС.

Об этом в среду объявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, пишет "Европейская правда".

Йоргенсен раскрывал детали того, как и когда ЕС планирует полностью отказаться от российского газа, и сообщил, что блок также нацелен на запрет остального импорта российской нефти в ЕС.

"В начале следующего года мы подадим законодательное предложение о запрете импорта всей российской нефти. Мы должны сделать это как можно скорее, не позднее конца 2027 года", – объявил еврокомиссар.

Импорт газа и нефти из России в ЕС за последние годы значительно сократился. Импорт нефти упал до уровня ниже 3% в 2025 году благодаря действующему режиму санкций. Российский газ все еще составляет примерно 13% импорта ЕС в 2025 году.

Как сообщала "ЕП", во вторник, 2 декабря, председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Евросоюз в настоящее время ежемесячно платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро, однако намерен уменьшить эту цифру до нуля.

Кремль решил напугать Европу последствиями отказа от российской нефти и газа.