Эстония планирует потратить почти полмиллиарда евро на системы обнаружения дронов

В дополнение к имеющейся системе наблюдения Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в сотрудничестве с другими силовыми структурами планирует в ближайшие годы закупить системы обнаружения дронов и противодействия им на сумму около 460 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Война между Россией и Украиной показывает, что все более важной становится способность выявлять беспилотные летательные аппараты и противодействовать им и на восточной границе Эстонии, сказал заместитель гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар.

"Восточная граница в целом нуждается в покрытии средствами обнаружения и системами мониторинга дронов. Мы уже объявили тендер в сотрудничестве с Министерством обороны, учитывая прежде всего потребности военно-воздушных сил. Объем тендера на следующие четыре года составляет 460 млн евро", – заявил он.

"По итогам этого тендера мы хотим получить лучшее технологическое решение и предложение, которое подойдет нынешним условиям и будет инновационным с учетом будущих изменений. Надеемся заключить договор в первые месяцы следующего года", – сообщил Коммусаар.

По его словам, поставлена цель охватить системами обнаружения дронов не только приграничные районы, но и всю территорию Эстонии.

"Дальнейшие действия уже запланированы. И запланированы с перспективой на будущее, чтобы в Эстонии было больше таких позиций, которые позволили бы нам покрыть Эстонию целиком, прежде всего защититься от тех угроз, где вероятность ущерба или гибели людей самая высокая. Чтобы мы могли выявлять пути движения дронов и сразу же на них реагировать различными средствами и системами противодействия", – пояснил Коммусаар.

Напомним, Еврокомиссия 16 октября представила государствам-членам комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

По планам, новая система противодействия беспилотникам полностью заработает до конца 2027 года.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус предостерег от завышенных ожиданий относительно оборонного значения этого проекта.