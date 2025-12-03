Президент Німеччини прибув до Британії з державним візитом

Король Британії Чарльз III у середу, 3 грудня, зустрів німецького президента Франка-Вальтера Штайнмаєра на початку його триденного державного візиту до країни.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Ця поїздка є першим державним візитом німецького президента за 27 років і відбувається через два роки після того, як король Британії Чарльз III відвідав Німеччину в рамках свого першого офіційного закордонного візиту після того, як став королем у вересні 2023 року.

Британський монарх і його дружина королева Камілла привітали президента і його дружину Ельке Бюденбендер у Віндзорі, після чого вони разом із сином короля принцом Вільямом і його дружиною Кейт взяли участь у каретній процесії до Віндзорського замку.

Як зазначається, пізніше цього ж дня Штайнмаєр відвідає прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в його офісі на Даунінг-стріт перед державним банкетом у Віндзорському замку.

У четвер німецький президент і його дружина покладуть квіти на могилу матері Чарльза III, покійної королеви Єлизавети, і оглянуть державні сани, які були спроєктовані німецьким чоловіком королеви Вікторії, принцом Альбертом.

У п'ятницю німецьке подружжя відвідає Ковентрі в центральній Англії, яке було сильно бомбардоване під час Другої світової війни, де президент покладе вінок до руїн старого собору міста разом з герцогом Кентським, який сам у лютому брав участь у заходах з нагоди 80-х роковин бомбардування Дрездена в Німеччині союзниками.

Зазначимо, у липні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідував Британію. Тоді він та Стармер підписали новий англо-німецький договір.

Цей договір став найбільшим між двома країнами з часу завершення Другої світової війни.