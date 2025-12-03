Президент Германии прибыл в Британию с государственным визитом

Король Британии Чарльз III в среду, 3 декабря, встретил немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера в начале его трехдневного государственного визита в страну.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Эта поездка является первым государственным визитом немецкого президента за 27 лет и происходит через два года после того, как король Британии Чарльз III посетил Германию в рамках своего первого официального зарубежного визита после того, как стал королем в сентябре 2023 года.

Британский монарх и его жена королева Камилла приветствовали президента и его жену Эльке Бюденбендер в Виндзоре, после чего они вместе с сыном короля принцем Уильямом и его женой Кейт приняли участие в каретной процессии в Виндзорский замок.

Как отмечается, позже в этот же день Штайнмайер посетит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в его офисе на Даунинг-стрит перед государственным банкетом в Виндзорском замке.

В четверг немецкий президент и его жена возложат цветы на могилу матери Чарльза III, покойной королевы Елизаветы, и осмотрят государственные сани, которые были спроектированы немецким мужем королевы Виктории, принцем Альбертом.

В пятницу немецкая чета посетит город Ковентри в центральной Англии, который был сильно бомбардирован во время Второй мировой войны, где президент возложит венок к руинам старого собора города вместе с герцогом Кентским, который сам в феврале участвовал в мероприятиях по случаю 80-й годовщины бомбардировки Дрездена в Германии союзниками.

Отметим, в июле канцлер Германии Фридрих Мерц посещал Британию. Тогда он и Стармер подписали новый англо-германский договор.

Этот договор стал крупнейшим между двумя странами со времени завершения Второй мировой войны.