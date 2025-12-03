Румынские военные "нейтрализовали" дрон СБУ в Черном море

Военно-морские силы Румынии в среду обезвредили морской дрон Sea Baby в Черном море, который, по их словам, "представлял угрозу для судоходства".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Подозрительный объект, который находился на расстоянии 36 морских миль к востоку от портового города Констанца, заметила румынская Береговая охрана.

"После анализа дрейфующего объекта военные установили, что это был беспилотный надводный аппарат (морской дрон) типа Sea Baby", – говорится в сообщении.

После этого команда реагирования ВМС Румынии "получила разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта", что произошло около 13:00 по местному времени "путем контролируемого подрыва".

В Минобороны Румынии добавили, что за последние почти четыре года – то есть с начала полномасштабного вторжения России в Украину – в Черном море было обезврежено около 150 морских мин, семь из которых были уничтожены румынскими ВМС.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован недалеко от берегов Турции.