Болгарія, Румунія і Туреччина обговорили атаки на судна "тіньового флоту" в Чорному морі

Міністри закордонних справ Болгарії, Румунії та Туреччини у середу обговорили нещодавні атаки дронів на танкери, що прямували до російських портів у Чорному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Глава турецького МЗС Хакан Фідан зустрівся зі своїми болгарським і румунським візаві в Брюсселі в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Під час зустрічі "було підкреслено важливість безпеки Чорного моря для трьох прибережних держав-членів НАТО", сказав представник зовнішньополітичного відомства Туреччини.

"Було підкреслено, що свобода судноплавства та дотримання міжнародних правових норм у Чорному морі є необхідними", – додав він.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, інциденти з ураженнями підводними дронами суден "тіньового флоту" Росії свідчать про ризик для безпеки, який спричиняє війна РФ проти України.