Болгария, Румыния и Турция обсудили атаки на суда "теневого флота" в Черном море

Министры иностранных дел Болгарии, Румынии и Турции в среду обсудили недавние атаки дронов на танкеры, направлявшиеся в российские порты в Черном море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан встретился со своими болгарским и румынским визави в Брюсселе в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Во время встречи "была подчеркнута важность безопасности Черного моря для трех прибрежных государств-членов НАТО", сказал представитель внешнеполитического ведомства Турции.

"Было подчеркнуто, что свобода судоходства и соблюдение международных правовых норм в Черном море являются необходимыми", – добавил он.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционных танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован неподалеку от берегов Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, инциденты с поражениями подводными дронами судов "теневого флота" России свидетельствуют о риске для безопасности, который вызывает война РФ против Украины.