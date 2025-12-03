Президента Португалії виписали з лікарні після термінової операції

Португальський президент Марсело Ребелу ді Соуза після кількох днів перебування в лікарні через грижу повернувся до своєї резиденції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTP.

76-річний Ребелу ді Соуза відчув перші симптоми нездужання в понеділок, виїжджаючи з Лісабона після участі в урочистостях. Через кілька годин його терміново поклали в лікарню з поганим самопочуттям, болями та блювотою.

Лікарі встановили, що причиною нездужання президента Португалії була защемлена грижа. Вони повідомили, що операція відбулась "без ускладнень".

Сам Ребелу ді Соуза в середу сказав, що його виписали з лікарні, й він повернувся до своєї резиденції Белем, де за ним далі спостерігатимуть лікарі.

"Я почуваюся добре. Як ви знаєте, я продовжував працювати тут. Я скористався нагодою, щоб підписати кілька указів", – сказав президент Португалії.

У звʼязку з операцією візити Марсело Ребелу ді Соузи до Іспанії та Ватикану, які мали відбутись найближчим часом, відкладені. Серед іншого, його візит до Іспанії перенесуть на лютий 2026-го.

Ребелу ді Соуза перебуває на посаді президента Португалії з 2018 року.

У 2021 році президент Португалії перехворів на коронавірусну хворобу. У 2023-му йому стало зле через спеку.