Президента Португалии выписали из больницы после срочной операции

Португальский президент Марсело Ребелу ди Соуза после нескольких дней пребывания в больнице из-за грыжи вернулся в свою резиденцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

76-летний Ребелу ди Соуза почувствовал первые симптомы недомогания в понедельник, выезжая из Лиссабона после участия в торжествах. Через несколько часов его срочно госпитализировали с плохим самочувствием, болями и рвотой.

Врачи установили, что причиной недомогания президента Португалии была защемленная грыжа. Они сообщили, что операция прошла "без осложнений".

Сам Ребелу ди Соуза в среду сказал, что его выписали из больницы, и он вернулся в свою резиденцию Белем, где за ним будут продолжать наблюдать врачи.

"Я чувствую себя хорошо. Как вы знаете, я продолжал работать здесь. Я воспользовался случаем, чтобы подписать несколько указов", – сказал президент Португалии.

В связи с операцией визиты Марсело Ребелу ди Соузы в Испанию и Ватикан, которые должны были состояться в ближайшее время, отложены. Среди прочего, его визит в Испанию перенесут на февраль 2026 года.

Ребелу ди Соуза занимает пост президента Португалии с 2018 года.

В 2021 году президент Португалии переболел коронавирусной болезнью. В 2023-м ему стало плохо из-за жары.