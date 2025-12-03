Як екс-головна дипломатка ЄС потрапила у корупційний скандал і що він змінює

На початку грудня бельгійська поліція сколихнула Брюссель обшуками у дипломатичній службі Європейського Союзу та престижному Коледжі Європи в рамках гучного розслідування корупції.

А головне – у цій справі правоохоронці затримали (щоправда, ненадовго) двох колишніх топпосадовців ЄС: колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні, а також колишнього генсека Європейської служби зовнішніх дій, італійського дипломата Стефано Санніно.

Деталі гучної корупційної справи – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Корупція в серці Європи: що відомо про обшуки та затримання екскерівників дипломатії ЄС. Далі – стислий її виклад.

Європейська прокуратура заявила, що має "серйозні підозри" щодо порушення правил "чесної конкуренції", коли Європейська служба зовнішніх дій провела тендер на створення Дипломатичної академії ЄС.

Йдеться про публічний тендер на фінансування Дипломатичної академії ЄС (щорічна навчальна програма для європейських дипломатів у Брюгге), який у 2022 році виграв Коледж Європи.

Попри те, що тендер був відкритим для всіх вищих навчальних закладів Європи, джерела Euractiv свідчать: кримінальне розслідування було розпочате після появи звинувачень у тому, що Коледж Європи або його представники начебто заздалегідь знали про перемогу в тендері.

Слідство підозрює, що Коледж Європи, очолюваний Федерікою Могеріні, міг мати привілейований доступ до конфіденційної інформації про тендер.

Що й забезпечило йому несправедливу перевагу над іншими потенційними учасниками.

Гучні обшуки у Коледжі Європи пройшли 2 грудня, а вже наступного ранку Європейська прокуратура повідомила перші деталі.

Могеріні та ще двох фігурантів, яких напередодні затримала федеральна поліція Західної Фландрії, звільнили з-під варти вночі.

Йдеться також про кар'єрного дипломата з Неаполя Стефано Санніно, а також Чезаре Зегретті – співдиректора відділу виконавчої освіти, навчання та проєктів Коледжу Європи.

Підозри, що лягли в основу провадження, охоплюють можливі випадки шахрайства й корупції під час закупівель, конфлікт інтересів та порушення професійної таємниці.

Водночас, за словами прокуратури, підстав утримувати трьох підозрюваних під арештом не було – їх "не вважали такими, що можуть утекти".

Коледж Європи запевнив, що повністю відкритий для співпраці зі слідством.

Варто зауважити, що наразі звинувачення не доведені, і Могеріні, Санніно та Зегретті вважаються невинуватими, доки їхня провина не буде доведена судом.

І як би не завершилася ця справа, вона матиме довгострокові наслідки, в тому числі – в оцінці можливих корупційних ризиків структурами ЄС.

Сам факт розслідування демонструє готовність прокуратури детально розібратися в сумнівних операціях із бюджетними грошима ЄС, не зупиняючись перед гучними затриманнями.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської Корупція в серці Європи: що відомо про обшуки та затримання екскерівників дипломатії ЄС.