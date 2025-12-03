Как экс-глава дипломатии ЕС попала в коррупционный скандал и что он меняет

В начале декабря бельгийская полиция всколыхнула Брюссель обысками в дипломатической службе Европейского Союза и престижном Колледже Европы в рамках громкого расследования коррупции.

А главное – в этом деле правоохранители задержали (правда, ненадолго) двух бывших топ-чиновников ЕС: бывшую главу европейской дипломатии Федерику Могерини, а также бывшего генсека Европейской службы внешних действий, итальянского дипломата Стефано Саннино.

Европейская прокуратура заявила, что имеет "серьезные подозрения" в нарушении правил "честной конкуренции", когда Европейская служба внешних действий провела тендер на создание Дипломатической академии ЕС.

Речь идет о публичном тендере на финансирование Дипломатической академии ЕС (ежегодная учебная программа для европейских дипломатов в Брюгге), который в 2022 году выиграл Колледж Европы.

Несмотря на то, что тендер был открыт для всех высших учебных заведений Европы, источники Euractiv свидетельствуют: уголовное расследование было начато после появления обвинений в том, что Колледж Европы или его представители якобы заранее знали о победе в тендере.

Следствие подозревает, что Колледж Европы, возглавляемый Федерикой Могерини, мог иметь привилегированный доступ к конфиденциальной информации о тендере.

Что и обеспечило ему несправедливое преимущество над другими потенциальными участниками.

Громкие обыски в Колледже Европы прошли 2 декабря, а уже на следующее утро Европейская прокуратура сообщила первые детали.

Могерини и еще двух фигурантов, которых накануне задержала федеральная полиция Западной Фландрии, освободили из-под стражи ночью.

Речь идет также о карьерном дипломате из Неаполя Стефано Саннино, а также Чезаре Зегретти – содиректоре отдела исполнительного образования, обучения и проектов Колледжа Европы.

Подозрения, лежащие в основе производства, охватывают возможные случаи мошенничества и коррупции при закупках, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны.

В то же время, по словам прокуратуры, оснований для содержания трех подозреваемых под арестом не было – их "не посчитали такими, которые могут сбежать".

Колледж Европы заверил, что полностью открыт для сотрудничества со следствием.

Стоит заметить, что пока обвинения не доказаны, и Могерини, Саннино и Зегретти считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

И как бы ни завершилось это дело, оно будет иметь долгосрочные последствия, в том числе – в оценке возможных коррупционных рисков структурами ЕС.

Сам факт расследования демонстрирует готовность прокуратуры подробно разобраться в сомнительных операциях с бюджетными деньгами ЕС, не останавливаясь перед громкими задержаниями.

