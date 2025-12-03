Країни НАТО проти підриву суверенітету України щодо її права на вступ до альянсу – Сибіга
Новини — Середа, 3 грудня 2025, 16:57 — , з Брюсселя
Країни-члени НАТО під час переговорів у форматі Ради Україна-НАТО (РУН) запевнили Київ у тому, що право на вибір Україною безпекового альянсу не може бути поставлене під сумнів.
Про це заявив у Брюсселі у коментарі кореспонденту "Європейської правди" міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Коментуючи заяви союзників під час засідання РУН, Сибіга заявив, що збереження суверенітету України було однією з позицій, щодо яких поступки неможливі – і щодо цього, за його словами, є широка згода між членами Альянсу.
"Зокрема, наше право брати участь в будь-яких союзах, у будь-яких об'єднаннях – не може бути обмежено третьою країною", – окреслив міністр позицію України.
"І я бачу, що ми зараз маємо підтримку на наших союзників, європейців. Тому що сьогодні дуже багато делегацій на рівні міністрів закордонних справ вчергове підтвердили підтримку євроатлантичних устремлінь в Україні", – наголосив Сибіга.
Ця заява пролунала на фоні так чергової спроби мирних переговорів, ініційованих США. Як відомо, на одному з етапів американська пропозиція, сформована під впливом росіян, передбачала офіційне скасування з боку НАТО перспективи вступу України в організацію. Втім, без підтримки членів Альянсу таке положення неможливо закріпити.
Перед початком міністерської зустрічі у Брюсселі посол України при НАТО розповідала про переговори з США щодо суверенітету та членства в Альянсі.
Також триває дискусія щодо гарантій безпеки для України.
Про переговори щодо умов імовірного миру та формулювань стосовно НАТО "ЄП" розповідала у статті "Мир на умовах Європи".