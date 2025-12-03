Страны НАТО против подрыва суверенитета Украины в отношении ее права на вступление в альянс – Сибига

Страны-члены НАТО во время переговоров в формате Совета Украина-НАТО заверили Киев в том, что право Украины на выбор альянса безопасности не может быть поставлено под сомнение.

Об этом заявил в Брюсселе в комментарии корреспонденту "Европейской правды" министр иностранных дел Андрей Сибига.

Комментируя заявления союзников во время заседания Совета Украина-НАТО, Сибига заявил, что сохранение суверенитета Украины было одной из позиций, по которым уступки невозможны – и по этому, по его словам, есть широкое согласие между членами Альянса.

"В частности, наше право участвовать в любых союзах, в любых объединениях – не может быть ограничено третьей страной", – очертил министр позицию Украины.

"И я вижу, что мы сейчас имеем поддержку наших союзников, европейцев. Потому что сегодня очень многие делегации на уровне министров иностранных дел в очередной раз подтвердили поддержку евроатлантических устремлений в Украине", – подчеркнул Сибига.

Это заявление прозвучало на фоне очередной попытки мирных переговоров, инициированных США. Как известно, на одном из этапов американское предложение, сформированное под влиянием россиян, предусматривало официальную отмену со стороны НАТО перспективы вступления Украины в организацию. Впрочем, без поддержки членов Альянса такое положение невозможно закрепить.

Перед началом министерской встречи в Брюсселе посол Украины при НАТО рассказывала о переговорах с США относительно суверенитета и членства в Альянсе.

Также продолжается дискуссия о гарантиях безопасности для Украины.

О переговорах относительно условий вероятного мира и формулировок относительно НАТО "ЕП" рассказывала в статье "Мир на условиях Европы".