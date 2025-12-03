У центрі Молдови знайшли розбитий дрон, схожий на "Герберу"
Новини — Середа, 3 грудня 2025, 16:56 —
У центральній частині Молдови, в Синжерейському районі, у полі знайшли дрон, схожий на російську "Герберу".
Про це повідомив голова села Пепені Олег Черней, який опублікував у Facebook фотографії дрона.
У відео, опублікованому на офіційній сторінці села, сказано, що дрон знайшли у полі між селами Пепені та Копачені. Місцевий мешканець завантажив дрон на мотоблок, думаючи, що це іграшка, та привіз його у Пепені.
Очільник села зазначив, що дрон схожий на ті, які вже літали у минулому у повітряному просторі Молдови. Він додав, що експерти оцінять безпілотник та нададуть свої висновки.
Він закликав місцевих мешканців не чіпати дрони, якщо такі будуть знайдені, у майбутньому, та сповіщати про знахідку органи влади.
За попередній тиждень у небо Молдови щонайменше двічі залітали російські БпЛА, в одному випадку, 25 листопада – одразу шість. Один з них "приземлився" на дах будівлі у сільській місцевості.
Один з дронів виставили на сходах МЗС перед викликом російського посла.
29 листопада через Молдову летіли два БпЛА типу "Шахед".