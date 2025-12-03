В центре Молдовы нашли разбитый дрон, похожий на "Герберу"

В центральной части Молдовы, в Синжерейском районе, в поле нашли дрон, похожий на российскую "Герберу".

Об этом сообщил глава села Пепени Олег Черней, который опубликовал в Facebook фотографии дрона.

В видео, опубликованном на официальной странице села, сказано, что дрон нашли в поле между селами Пепени и Копачены. Местный житель загрузил дрон на мотоблок, думая, что это игрушка, и привез его в Пепени.В видео, опубликованном на официальной странице села, сказано, что дрон нашли в поле между селами Пепени и Копачены. Местный житель загрузил дрон на мотоблок, думая, что это игрушка, и привез его в Пепени.

Глава села отметил, что дрон похож на те, которые уже летали в прошлом в воздушном пространстве Молдовы. Он добавил, что эксперты оценят беспилотник и предоставят свои выводы.

Он призвал местных жителей не трогать дроны, если такие будут найдены в будущем, и сообщать о находке органам власти.

Село Пепени расположено фактически в центральной части Молдовы

За прошедшую неделю в небо Молдовы по меньшей мере дважды залетали российские БПЛА, в одном случае, 25 ноября – сразу шесть. Один из них "приземлился" на крышу здания в сельской местности.

Один из дронов выставили на лестнице МИД перед вызовом российского посла.

29 ноября через Молдову пролетели два БПЛА типа "Шахед".